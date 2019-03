By Ann-Marie Adams, Staff Writer

HARTFORD — After about one year on the job, Hartford Police Chief David Rosado will retire in April to take a leadership position in the private sector.

Hartford Mayor Luke Bronin on Thursday announced that Rosado will take a job with Pratt & Whitney. Rosado’s last day will be April 12.

Rosado was one of two picks by Bronin after a national search for a replacement of former Chief James Rovella, who retired in February 2018. Rosado, a former lieutenant colonel with the state troopers, was born and raised in Hartford. He actively lobbied for the job by meeting with community leaders and the city council before he was selected and confirmed in January 2018.

Rosado touted his accomplishments during his 14 months on the job, namely increasing accountability, rolling out body cameras, and recruiting diverse classes of new officers. However, he said, he will leave because of his family.

“This opportunity to take a leadership role at Pratt & Whitney is one that I could not turn down for my family,” Rosado said. “I made this decision with mixed emotions, but as anyone who knows me understands, my family is central to everything I do, and they have supported my career in public service for more than two decades. It’s difficult to leave the men and women of the Hartford Police Department, who do incredible work each and every day.”





Bronin thanked Rosado for his service and said there will be “significant community involvement in that process” in the city’s national search to replace Rosado.

“I’m grateful to Chief Rosado for his service to Hartford,” Bronin said. “Chief Rosado has had a long and distinguished career in law enforcement, and over the last year he and his team have done important work to strengthen the department. I respect his decision based on what’s best for him and his family, and I wish him and his family the very best as he gins the next chapter.”

During the national search, Assistant Chief Jason Thody will serve as interim chief.

Thody, who has been working with the Hartford Police Department for 23 years, said he’s looking forward to serving the city.

"It's an honor to be asked to serve as Interim Chief of the Hartford Police Department," Thody said. "I am looking forward to continuing to work with Mayor Bronin, the City Council, the men and women of the department and the community in this new role."